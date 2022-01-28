28.01.2022 (18:45)

Радиотехнические и зенитные ракетные полки Северного флота развернулись в позиционных районах в рамках учения в Мурманской области

Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных частей Кольского соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота отработали марши и развёртывание в позиционных районах на территории Мурманской области в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

В ходе совершения маршей на штатной технике военнослужащие частей противовоздушной обороны отразили нападения диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов условного противника, отработали мероприятия радиационной, химической и биологической защиты при движении по условно заражённому участку местности.

В позиционных районах и на военных полигонах расчеты выполнили развёртывание техники, обустройство пунктов управления и подготовку к боевому применению.

Завершающим этапом мероприятия боевой подготовки стало учение по предотвращению воздушного нападения условного противника на стратегически важные объекты Северного флота.

Всего к участию в учении с арктической экспедиционной группировкой привлечено до 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 140 единиц военной и специальной техники береговых войск и частей Кольского соединения ПВО.

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