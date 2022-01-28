28.01.2022 (18:30)

Участники лыжного перехода в честь 80-й годовщины Вяземской воздушно-десантной операции возложили цветы и гирлянду памяти к Вечному огню в Подольске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники лыжного перехода в честь 80-й годовщины Вяземской воздушно-десантной операции возложили цветы и гирлянду памяти к Вечному огню в Подольске

В подмосковном Подольске участники лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции, вместе с представителями районной и городской администрации, ветеранами-десантниками, волонтерами и юнармейцами возложили цветы и гирлянду памяти к Вечному огню мемориала на площади Славы.

Лыжный переход стартовал вчера, 27 января, в подмосковном Раменском у мемориала «Вечный огонь». В нем принимают участие 80 военнослужащих Тульского соединения ВДВ и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. На лыжах они пройдут по территории Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областей, где 80 лет назад шли ожесточенные бои. Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля 2022 г.

Выступая на памятном мероприятии, руководитель перехода – заместитель командира Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения по военно-политической работе напомнил: «Командованием Воздушно-десантных войск принято решение в период с 27 января по 12 февраля провести лыжный переход личным составом подразделений ВДВ, посвященный 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции. Личный состав пройдет около 1000 км на лыжах, побывает в 16 городах. В каждом из них будут проводить подобные акции памяти тем героям Великой Отечественной войны, которые сложили свои головы, не щадя себя на полях сражений ради нас с вами и ради счастливого будущего».

Участники перехода уже преодолели первые 50 км. Впереди их ждет еще более 800 км пути.

Справочно:

В течение января-февраля 1942 года в тыл немецких войск в районе западнее города Юхнов было сброшено с парашютами 7373 человека из состава 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад. Авиационная группа, созданная для проведения операции, имела в своем составе 352 транспортных самолета. Всего в ходе Вяземской воздушно-десантной операции была осуществлена выброска свыше 10 тыс. десантников.

В течение более пяти месяцев десантники прошли в тылу противника свыше 600 км, освободили около 200 населенных пунктов, уничтожили до 15 тыс. солдат и офицеров противника, вывели из строя много боевой техники.

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