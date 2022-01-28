28.01.2022 (18:15)
В Подмосковье на боевое дежурство по ПВО заступил зенитный ракетный дивизион ЗРС С-400 «Триумф»
Боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России.
Новые (ЗРС) С-400 «Триумф» в конце декабря прибыли в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения боевыми расчетами дивизиона начальных боевых стрельб.
Боевые расчеты провели подготовку зенитных ракетных комплексов и технических позиций к несению боевого дежурства по ПВО в установленной зоне ответственности.
В настоящее время противовоздушную оборону города Москвы и центрального промышленного района России в составе соединений ПВО ВКС обеспечивают пять зенитных ракетных полков, укомплектованных ЗРС С-400 «Триумф».