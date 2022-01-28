28.01.2022 (17:45)

Ульяновской средней школе № 74 присвоено имя первого командующего Воздушно-десантными войсками Василия Глазунова

В Ульяновской средней общеобразовательной школе № 74 состоялось открытие военно-патриотического музея и присвоение учебному заведению имени первого командующего Воздушно-десантными войсками дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Василия Афанасьевича Глазунова.

Вместе с присвоением школе имени героя в школе был создан музей, имеющий богатый исторический фонд, являющийся предметом гордости учеников и педагогов. Это первый открывшийся школьный музей из четырнадцати в школах Ульяновска, носящих имена командующих Воздушно-десантными войсками.

В экспозиционном зале представлены экспонаты, посвященные не только Ульяновскому гвардейскому соединению ВДВ, но и Великой Отечественной войне, локальным войнам и военным конфликтам последних лет. Документы, личные вещи ветеранов и различного рода предметы собраны в этой памятной комнате. Кроме того, здесь же представлены биографии ульяновских военнослужащих, удостоенных звания Героя России.

«В декабре 2020 года на итоговой видеоконференции с председателями Советов ветеранов соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск был рассмотрен вопрос о наставничестве. В контексте этого было предложено обратить особое внимание на средние общеобразовательные школы (СОШ). Взять над ними шефство с целью подъёма патриотической деятельности среди населения гарнизонов, особенно молодежи» – рассказал председатель Президиума Всероссийской общественной организации «Совет ветеранов ВДВ России» генерал-майор в отставке Владимир Ананьевич Данильченко, – «А в марте 2021 года Президиум поручил председателю совета ветеранов Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майору Вадиму Орлову организовать работу по присвоению средним общеобразовательным учебным заведениям города Ульяновска имени командующих ВДВ с открытием в них музеев и музейных образований о Воздушно-десантных войсках», - подчеркнул председатель Президиума Совета ветеранов ВДВ России.

Планомерная работа Совета ветеранов ВДВ в данном направлении продолжается. До 9 мая в области планируется открыть еще 13 подобных музеев с присвоением им имен командующих Воздушно-десантными войсками. Шефство над ними возьмут военнослужащие подразделений Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

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