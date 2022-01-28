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28.01.2022 (17:30)

В Самаре связисты ЦВО почтили память жертв Холокоста

В Самаре военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в панихиде по погибшим от действий нацистов во время Второй мировой войны. Мероприятие было приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Панихида состоялась в храме на территории воинской части, где помощник командира воинской части по работе с верующими протоиерей Дионисий Толстых отслужил заупокойную литию. Перед молитвой военнослужащие прослушали лекцию о зверствах нацистского режима на оккупированных территориях.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают в честь освобождения в этот день узников польского концентрационного лагеря Освенцим, в котором погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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