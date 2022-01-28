28.01.2022 (17:30)
В Самаре связисты ЦВО почтили память жертв Холокоста
В Самаре военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в панихиде по погибшим от действий нацистов во время Второй мировой войны. Мероприятие было приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.
Панихида состоялась в храме на территории воинской части, где помощник командира воинской части по работе с верующими протоиерей Дионисий Толстых отслужил заупокойную литию. Перед молитвой военнослужащие прослушали лекцию о зверствах нацистского режима на оккупированных территориях.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают в честь освобождения в этот день узников польского концентрационного лагеря Освенцим, в котором погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн человек.
Новости по теме:
В горной местности экипажи Ми-24 ЦВО отработали организацию воздушного коридора для транспортной авиации
Метки: