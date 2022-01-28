28.01.2022 (17:15)

В горной местности экипажи Ми-24 ЦВО отработали организацию воздушного коридора для транспортной авиации

В Республике Тыва в горах Западного Саяна экипажи ударных вертолетов Ми-24П армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), зачистив ущелье от условного противника, организовали воздушный коридор для транспортной авиации. Затем экипажи Ан-26 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 отработали доставку и высадку десантных групп на неподготовленные горные площадки.

В ходе летно-тактического учения летчики также отработали маневрирование, огибание горных хребтов и перевалов на предельно малых высотах. В результате нанесения ракетного ударов боевые звенья армейской авиации поразили зенитные установки, огневые точки условного противника.

В летно-тактическом учении, которое завершится на следующей неделе, задействовано 12 единиц авиационной техники: вертолеты Ми-24, Ми-8 и транспортные самолеты Ан-26, – а также более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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