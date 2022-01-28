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28.01.2022 (17:00)

В прошлом году в Москве и Московской области участниками накопительно-ипотечной системы стали более 3,2 тыс. военнослужащих

В 2021 году более 3,2 тыс. военнослужащих Москвы и Московской области стали участниками накопительно-ипотечной системы. Свыше 600 – обеспечены жилищными сертификатами.

Филиалом «Московский» ФГАУ «Росжилкомплекс» исполнены социальные обязательства по обеспечению постоянным жильем. Более 1,1 тыс. военнослужащих получили квартиры (с учетом членов их семей порядка 3,2 тыс. граждан).

Начальник филиала «Московский» ФГАУ «Росжилкомплекс» Глеб Смирнов отметил, что в прошлом году благодаря участию в накопительно-ипотечной системе свое право на жилищное обеспечение реализовали более 17 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу в Москве и Московской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Жилье
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