28.01.2022 (18:00)

Разведчики ЦВО на учении в Сибири провели поиск и уничтожение условных диверсантов

Военнослужащие разведывательного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, провели поиск и уничтожение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на учении в Кузбассе.

Разведчики совместно с расчетами беспилотной авиации «Орлан-10» выполнили поиск ДРГ противника в указанном районе. При помощи лазерных приборов разведки ЛПР-3 и визуального наблюдения с использованием беспилотных летательных аппаратов военнослужащие обнаружили место нахождения условного противника и передали его координаты на командный пункт.

Окружив группу диверсантов, разведчики атаковали застигнутого врасплох противника и уничтожили его массированным огнем из штатного вооружения.

Особое внимание при выполнении задач было уделено взаимодействию разведчиков с расчетами комплексов с БПЛА и организации комплексного подхода к ведению визуального наблюдения за противником как с земли, так и с воздуха.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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