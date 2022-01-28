28.01.2022 (16:45)

Спецназ ЦВО впервые получит пистолеты «Удав» до конца 2022 года

Соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской и Самарской областях, впервые получат пистолеты 6П72 «Удав». Новые образцы придут на замену личного оружия офицеров до конца текущего года.

Пистолет «Удав» калибра 9х21 мм предназначен для поражения живой силы противника на дальности до 100 м, в том числе защищенной средствами индивидуальной защиты.

В комплектации для подразделений специального назначения «Удав» имеет съемные составные части: прибор бесшумной стрельбы, комбинированные целеуказатели видимого и инфракрасного спектра. Входящие в комплектацию оружия приборы сохраняют работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

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