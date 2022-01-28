28.01.2022 (16:15)

В Ленинградской области расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отразили авианалет условного противника

В Ленинградской области расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в рамках плановой проверки боевой готовности Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по отражению авианалета.

«Воздушное пространство в зоне ответственности ЗВО находится под надежной защитой. Тренировка показала высокий уровень подготовки специалистов систем ПВО», – отметил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

После получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника расчеты ЗРС С-400 отработали поиск, обнаружение, классификацию и уничтожение воздушных целей. Роль условного противника выполняли истребители Су-30СМ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице