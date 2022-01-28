28.01.2022 (16:15)
В Ленинградской области расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отразили авианалет условного противника
В Ленинградской области расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в рамках плановой проверки боевой готовности Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по отражению авианалета.
«Воздушное пространство в зоне ответственности ЗВО находится под надежной защитой. Тренировка показала высокий уровень подготовки специалистов систем ПВО», – отметил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.
После получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника расчеты ЗРС С-400 отработали поиск, обнаружение, классификацию и уничтожение воздушных целей. Роль условного противника выполняли истребители Су-30СМ.
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