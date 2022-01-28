28.01.2022 (16:30)

В Курской области в ходе конкурса по полевой выучке среди подразделений ПВО расчёты ЗРК «Бук-М3» поразили свыше 50 воздушных целей

В Курской области на полигоне Постоялые Дворы в ходе конкурса по полевой выучке среди подразделений ПВО имени Героя Советского Союза маршала артиллерии Василия Казакова расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили электронные пуски ракет по более чем 50 воздушным целям.

На первом этапе соревнований зенитчики на время устанавливали и демонтировали буссоль, заряжали и разряжали пуско-заряжающие установки четырьмя ракетами.

На втором – военнослужащие при помощи навигационного оборудования занимали позиции для стрельбы, предварительно проложив до них маршрут.

Третий этап конкурса включал в себя развертывание батарей, обнаружение, сопровождение, захват целей, а также электронные пуски по различному типу мишеней.

Всего в данных отборочных соревнованиях приняло участие около 50 военнослужащих зенитной ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО. Было задействовано 10 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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