Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.01.2022 (16:00)

В Красноярском крае завершился чемпионат ЦВО по зимнему горному троеборью

В Красноярском крае в учебном центре «Ергаки» завершился чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по зимнему горному троеборью. В состязании приняли участие 30 военнослужащих горных подразделений ЦВО.

Они соревновались в дисциплинах: «Гонка дозоров с метанием гранаты», «Ледолазание», «Лыжная гонка по пересеченной местности». Трассы этапов включали в себя участки пересеченной местности со снежным покровом для преодоления его с помощью ски-альпинистского снаряжения и в пешем порядке, участок с препятствиями, расположенными под углом от 60 до 90 градусов для преодоления его с помощью жумара, а также участок с ледовым покровом. Несмотря на сложные условия, каждый военнослужащий достойно выступил на соревнованиях.

По итогам соревнований первое место заняла команда военнослужащих 201-й военной базы. Второе место досталось спортсменам отдельного мотострелкового подразделения, дислоцированного в Республике Тыва. «Бронзу» завоевала сборная команда военнослужащих ЦВО.

Отличившиеся участники были награждены грамотами и медалями. Из победителей соревнований будет создана сборная команда, которая представит ЦВО на Чемпионате ВС РФ по зимнему горному троеборью в Кабардино-Балкарии на территории центра горной подготовки и выживания Минобороны России «Терскол».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Екатеринбурге впервые показали фильм «Мы победили в сорок пятом» о разведчиках-мотоциклистах
В Сибири военнослужащие ЦВО приступили к занятиям по метанию боевых ручных гранат
Военнослужащие РФ в Киргизии учились отражать атаку беспилотников
В Таджикистане российский дивизион ЗРК С-300 отразил воздушный удар условного противника

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false