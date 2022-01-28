28.01.2022 (16:00)

В Красноярском крае завершился чемпионат ЦВО по зимнему горному троеборью

В Красноярском крае в учебном центре «Ергаки» завершился чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по зимнему горному троеборью. В состязании приняли участие 30 военнослужащих горных подразделений ЦВО.

Они соревновались в дисциплинах: «Гонка дозоров с метанием гранаты», «Ледолазание», «Лыжная гонка по пересеченной местности». Трассы этапов включали в себя участки пересеченной местности со снежным покровом для преодоления его с помощью ски-альпинистского снаряжения и в пешем порядке, участок с препятствиями, расположенными под углом от 60 до 90 градусов для преодоления его с помощью жумара, а также участок с ледовым покровом. Несмотря на сложные условия, каждый военнослужащий достойно выступил на соревнованиях.

По итогам соревнований первое место заняла команда военнослужащих 201-й военной базы. Второе место досталось спортсменам отдельного мотострелкового подразделения, дислоцированного в Республике Тыва. «Бронзу» завоевала сборная команда военнослужащих ЦВО.

Отличившиеся участники были награждены грамотами и медалями. Из победителей соревнований будет создана сборная команда, которая представит ЦВО на Чемпионате ВС РФ по зимнему горному троеборью в Кабардино-Балкарии на территории центра горной подготовки и выживания Минобороны России «Терскол».

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