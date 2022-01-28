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28.01.2022 (15:45)

В Екатеринбурге впервые показали фильм «Мы победили в сорок пятом» о разведчиках-мотоциклистах

Фильм «Мы победили в сорок пятом», повествующий о разведчиках-мотоциклистах Уральского добровольческого танкового корпуса, впервые показали в Екатеринбурге. В основу киноленты легли воспоминания фронтовиков-свердловчан, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны с немецкими захватчиками в составе УДТК.  Всего на примерный показ пришли 80 зрителей.

Зрителям была показана история боевого пути добровольцев 7-го гвардейского мотоциклетного разведывательного Пражского батальона 10-го гвардейского танкового Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса.  В рамках мероприятия гости увидели также музыкальный клип «Черные ножи», посвященный подвигу УДТК, а также телевизионный сюжет, снятый в экспедиции по местам боев корпуса. Затем состоялось обсуждение фильма, а самые активные участники были награждены памятными призами.

Киноленту уральского режиссера планируют показать в свердловском Ирбите, а также в городах Челябинской области, таких как Миасс и Карабаш.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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