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28.01.2022 (15:30)

В Сибири военнослужащие ЦВО приступили к занятиям по метанию боевых ручных гранат

В дислоцированном в Сибири общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО) приступили к занятиям по огневой подготовке с выполнением упражнения по метанию боевых ручных осколочных гранат РГД-5.

Перед метанием каждому военнослужащему необходимо сдать зачеты на знание требований безопасности, а также отработать приемы и способы броска с помощью учебно-имитационных снарядов.

Для получения отличной оценки нужно поразить минимум две фигуры, установленные в полосе шириной 10 м на дальностях: при метании гранат из положения стоя – 30, 35 и 40 м; с колена – 20, 25 и 30 м; лежа – 10, 15 и 20 м.

Всего для упражнений подготовлено более 5 тыс. боевых гранат РГД-5. Специальные занятия в объединении будут проводиться в течение месяца.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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