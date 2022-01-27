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27.01.2022 (14:15)

Новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза» поступили на российскую военную базу в Таджикистане

Три новых санитарных бронеавтомобиля тактического звена семейства «Линза» поступили в подразделения российской военной базы в Таджикистане.

Поставленная в соединение техника предназначена для медицинских подразделений, дислоцированных в Душанбинском и Бохтарском военных городках.

Бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и эвакуации до шести раненых военнослужащих с поля боя. Машина создана на базе КамАЗ «Тайфун» с колесной формулой 4x4 и оснащена современным двигателем, обеспечивающим автомобилю массой около 16 тонн скорость движения более 100 километров в час.

Машина защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

Апробация автомобилей российскими военнослужащими по своему предназначению состоится в ходе проведения тактических и специальных учений по полигонах Ляур и Самбули.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Перевооружение , Военная база , Таджикистан
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