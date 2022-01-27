27.01.2022 (14:30)

В Заполярье военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота выполнили стрельбы из штатного оружия и вооружения боевых машин

В Мурманской области в районе поселка Алакуртти с подразделениями отдельной мотострелковой (арктической) бригады армейского корпуса Северного флота (СФ) были проведены занятия по боевой подготовке. Военнослужащие совершенствовали навыки применения штатного вооружения и военной техники в условиях Крайнего Севера.

Мотострелки и наводчики боевых машин выполнили стрельбу из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок СВД и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Механики-водители гусеничной техники отработали вождение по маршрутам, на которых преодолевали препятствия: противотанковый ров, колейный мост и минновзрывное заграждение.

Тренировки арктических подразделений Северного флота позволяют подготовить их к ведению боевых действий, применению штатного оружия и техники в сложных условиях Крайнего Севера и Арктики – при низкой температуре воздуха, глубоком снежном покрове и сильном ветре.

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