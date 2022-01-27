27.01.2022 (14:00)

В Государственном Эрмитаже состоится концерт военного оркестра ЗВО в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа состоится вечер, посвященный открытию Временной выставки памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады.

Главным участников вечера станет оркестр штаба Западного военного округа (ЗВО) под руководством старшего лейтенанта Григория Велько.

На концерте в течение часа будут исполнены марши времен Великой Отечественной войны Семёна Чернецкого и других авторов культовых композиций военного времени.

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