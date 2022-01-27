27.01.2022 (13:45)
В День освобождения Ленинграда от фашистской блокады офицеры ЗВО возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище
Офицеры Западного военного округа (ЗВО) во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Журавлевым приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которые прошли на Пискаревском кладбище, где похоронено около 500 тыс. воинов и жителей города.
«27 января — это день памяти о людях, пожертвовавших своими жизнями, здоровьем, а кто-то и детством ради нашей свободы и будущего, о людях, которые не сдались и выстояли в тяжелейших условиях», — сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.
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