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27.01.2022 (13:45)

В День освобождения Ленинграда от фашистской блокады офицеры ЗВО возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Офицеры Западного военного округа (ЗВО) во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Журавлевым приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которые прошли на Пискаревском кладбище, где похоронено около 500 тыс. воинов и жителей города.

«27 января — это день памяти о людях, пожертвовавших своими жизнями, здоровьем, а кто-то и детством ради нашей свободы и будущего, о людях, которые не сдались и выстояли в тяжелейших условиях», — сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ)
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