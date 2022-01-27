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27.01.2022 (13:30)

На Балтийском флоте стартовал отборочный этап конкурса АрМИ-2022 среди специалистов РХБ защиты «Безопасная среда»

На Балтийском флоте стартовал отборочный этап конкурса среди подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты «Безопасная среда», который входит в программу Армейских международных игр.

В состязаниях принимают участие свыше 100 военнослужащих, задействовано более 10 единиц специальной. Мероприятия конкурса проходят на полигонах РХБ разведки на востоке Калининградской области.

Отборочный этап конкурса включает в себя три этапа: индивидуальную гонку на технике по замкнутому маршруту протяженностью до 2,3 тыс. м., эстафету и огневой рубеж.

В ходе состязаний каждый экипаж преодолеет маршрут, оснащенный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, определения отравляющих веществ в воздухе.

Кроме того, трасса оборудована препятствиями: участникам предстоит штурмовать ров, эскарп, траншею, габаритный тоннель, участок искусственных неровностей, завал, проход в минно-взрывном заграждении, ограниченный извилистый проезд.

Затем личный состав подразделений РХБ защиты в средствах защиты органов дыхания преодолеют огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по качающемуся бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием.

На огневом рубеже военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия по шести мишеням, расположенным на удалении 100 метров.

Лучшие расчеты РХБ защиты выступят на флотском этапе конкурса «Безопасная среда».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , АрМИ , Безопасная среда
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