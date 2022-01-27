27.01.2022 (13:30)

На Балтийском флоте стартовал отборочный этап конкурса АрМИ-2022 среди специалистов РХБ защиты «Безопасная среда»

На Балтийском флоте стартовал отборочный этап конкурса среди подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты «Безопасная среда», который входит в программу Армейских международных игр.

В состязаниях принимают участие свыше 100 военнослужащих, задействовано более 10 единиц специальной. Мероприятия конкурса проходят на полигонах РХБ разведки на востоке Калининградской области.

Отборочный этап конкурса включает в себя три этапа: индивидуальную гонку на технике по замкнутому маршруту протяженностью до 2,3 тыс. м., эстафету и огневой рубеж.

В ходе состязаний каждый экипаж преодолеет маршрут, оснащенный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, определения отравляющих веществ в воздухе.

Кроме того, трасса оборудована препятствиями: участникам предстоит штурмовать ров, эскарп, траншею, габаритный тоннель, участок искусственных неровностей, завал, проход в минно-взрывном заграждении, ограниченный извилистый проезд.

Затем личный состав подразделений РХБ защиты в средствах защиты органов дыхания преодолеют огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по качающемуся бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием.

На огневом рубеже военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия по шести мишеням, расположенным на удалении 100 метров.

Лучшие расчеты РХБ защиты выступят на флотском этапе конкурса «Безопасная среда».

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