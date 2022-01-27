27.01.2022 (13:15)

Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 Балтийского флота выполнили практические бомбометания

На полигоне в Калининградской области в рамках планового учения сил Балтийского флота (БФ) экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации БФ отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям.

Летчики выполнили полеты в заданный район, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание авиационными бомбами ОФАБ-100 по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику противника.

Бомбоштурмовые удары наносились с высот от 500 до 1100 м по наземным целям. Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, подтвердил поражение всех целей.

В полетах было задействовано более десяти экипажей Су-24М и Су-30СМ.

В плановом учении сил Балтийского флота принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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