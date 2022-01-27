27.01.2022 (12:45)
Морская авиация Балтийского флота получила звено новых истребителей Су-30СМ2
Парк самолетов базирующегося на территории Калининградской области смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота (БФ) пополнился четырьмя новыми многоцелевыми истребителями Су-30СМ2.
«Балтийский флот с поступлением новых самолетов существенно повысит свою боевую мощь. Летчики уже прошли соответствующую подготовку и в ближайшее время начнут осваивать новые машины», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.
Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, откуда совершили перелет в Калининградскую область. Здесь в церемонии их встречи приняли участие представители командования морской авиации флота, личный состав авиачасти.
Ранее, в 2016-2018 годах, в полк были поставлены восемь самолетов Су-30СМ.