27.01.2022 (12:45)

Морская авиация Балтийского флота получила звено новых истребителей Су-30СМ2

Парк самолетов базирующегося на территории Калининградской области смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота (БФ) пополнился четырьмя новыми многоцелевыми истребителями Су-30СМ2.

«Балтийский флот с поступлением новых самолетов существенно повысит свою боевую мощь. Летчики уже прошли соответствующую подготовку и в ближайшее время начнут осваивать новые машины», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, откуда совершили перелет в Калининградскую область. Здесь в церемонии их встречи приняли участие представители командования морской авиации флота, личный состав авиачасти.

Ранее, в 2016-2018 годах, в полк были поставлены восемь самолетов Су-30СМ.

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