27.01.2022 (12:30)
В войсках Западного военного округа состоялись тренировки по антитеррору с подразделениями военной полиции
В рамках мероприятий проверки боевой готовности в войсках Западного военного округа (ЗВО) состоялись тренировки по антитеррору подразделений военной полиции и подразделений противодействия терроризму.
В ходе тренировок военнослужащие отработали применение штатного вооружения и бронеавтомобилей при блокировании диверсионных групп, а также эвакуацию раненых.
В завершение мероприятий боевой подготовки военнослужащие провели инженерную и РХБ разведку в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ.
Новости по теме:
Тренировка дежурных сил по противодействию терроризму проведена в мотострелковом полку танковой дивизии ЦВО
С военными полицейскими ЗВО проведены занятия по частичной спецобработке вооружения и военной техники
Метки: