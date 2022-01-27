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27.01.2022 (12:30)

В войсках Западного военного округа состоялись тренировки по антитеррору с подразделениями военной полиции

В рамках мероприятий проверки боевой готовности в войсках Западного военного округа (ЗВО) состоялись тренировки по антитеррору подразделений военной полиции и подразделений противодействия терроризму.

В ходе тренировок военнослужащие отработали применение штатного вооружения и бронеавтомобилей при блокировании диверсионных групп, а также эвакуацию раненых.

В завершение мероприятий боевой подготовки военнослужащие провели инженерную и РХБ разведку в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Антитеррор , Военная полиция
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