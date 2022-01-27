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27.01.2022 (12:05)

Расчёты РХБ защиты ЗВО обработали территории Пискаревского кладбища и Петропавловской крепости в преддверии памятных мероприятий по случаю 78-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) выполнили дезинфекцию мест проведения памятных мероприятий по случаю 78-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание территории Пискаревского кладбища и Петропавловской крепости дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Специалисты обработали места расстановки орудий Д-44, подъездные пути, фасады и прилегающую территорию общей площадью более 2 тыс. кв. м.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Великая Отечественная война (ВОВ)
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