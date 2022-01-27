Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2022 (12:15)

Военнослужащие ЮВО в Кабардино-Балкарии выполняют инженерное обеспечение войск на марше

В рамках плановых мероприятий зимнего периода обучения инженерные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проводят инженерную разведку путей движения войск. Военнослужащие выполняют инженерное обеспечение маршрутов движения колонн на полигон Серноводский, отражают нападение групп условного противника.

Группа инженерной разведки проверяет целостность дорожного полотна и прилегающей территории. На участках грунтовых дорог группа проверяет направление с помощью миноискателей и служебных собак.

Выйдя в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач – от организации всестороннего обеспечения до контрольных и зачетных упражнений по боевой подготовке. Будут проведены тактические учения и боевые стрельбы на удаленных от мест дислокации полигонах.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Инженеры ЮВО на Кубани отправились на общевойсковой полигон для выполнения задач инженерного обеспечения
В инженерные подразделения соединений РВСН в рамках плановых поставок поступило свыше 600 единиц современной инженерной техники
Инженеры ЮВО на Кубани ликвидировали последствия стихийного бедствия на учении
В инженерные войска поступит более 600 средств инженерного вооружения

Метки:
Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false