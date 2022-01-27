27.01.2022 (12:15)

Военнослужащие ЮВО в Кабардино-Балкарии выполняют инженерное обеспечение войск на марше

В рамках плановых мероприятий зимнего периода обучения инженерные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проводят инженерную разведку путей движения войск. Военнослужащие выполняют инженерное обеспечение маршрутов движения колонн на полигон Серноводский, отражают нападение групп условного противника.

Группа инженерной разведки проверяет целостность дорожного полотна и прилегающей территории. На участках грунтовых дорог группа проверяет направление с помощью миноискателей и служебных собак.

Выйдя в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач – от организации всестороннего обеспечения до контрольных и зачетных упражнений по боевой подготовке. Будут проведены тактические учения и боевые стрельбы на удаленных от мест дислокации полигонах.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

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