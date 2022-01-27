Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2022 (12:00)

Под Волгоградом в ходе плановой проверки боевой готовности связисты ЮВО развернули полевой подвижный пункт управления

Под Волгоградом в ходе начавшейся накануне проверки боевой готовности войск связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) развернули полевой подвижный пункт управления.

Военнослужащие были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения, где отработали развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видео-конференц-связью. Также военные связисты обеспечили охрану и оборону полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп и радиоподавления условного противника.

Особое внимание уделялось совершенствованию слаженности штабов и пунктов управления в звеньях «командование военного округа – объединение – дивизия – батальон».

Основной целью проверки, проводимой под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, является оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В войсках ЗВО проведена масштабная радиотренировка в рамках плановой проверки боеготовности
В Хабаровском крае связисты ВВО апробировали снегоход «Беркут» в учебном бою
В армейском корпусе Балтийского флота проведена масштабная радиотренировка с подразделениями связи
Связисты ЦВО провели масштабную радиотренировку в Сибири с удаленностью абонентов более чем на 2000 км

Метки:
Войска связи , Проверка боеготовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false