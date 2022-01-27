27.01.2022 (11:30)
В Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости состоится артиллерийский салют в ознаменование 78-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Сегодня в Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости в 21:00 состоится артиллерийский салют в ознаменование 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками. Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.
Справочно:
27 января 1944 в Ленинграде был произведен артиллерийский салют из 24 залпов, которые дали 324 орудия, установленные в разных частях города: на Марсовом поле, на набережных Невы, а также на боевых кораблях Краснознаменного Балтийского флота.