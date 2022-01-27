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27.01.2022 (11:45)

Военные автоинспекторы ЮВО готовятся к конкурсу «Дорожный патруль»

Военные автоинспекторы Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке к конкурсу полевой выучки «Дорожный патруль» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

Инспекторы ВАИ ЮВО демонстрируют мастерство и навыки экстремального вождения, выполняют стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова по появляющимся мишеням, оказывают первую медицинскую помощь и проводят тушение пожара, возникшего в результате условного ДТП.

Кроме того, автоинспекторы регулируют движение на условном перекрестке, соревнуются в технической подготовке при устранении экстренных неполадок автомобиля и в умении эффективно применять приборы для технического осмотра.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие территориальных военных автоинспекций ЮВО. Состязания военнослужащие будут проходить на патрульных автомобилях «Лада-Веста».

По итогам регионального этапа конкурса будет определен состав команды, которая примет участие на всеармейских соревнованиях «Дорожный патруль».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , ВАИ , Дорожный патруль
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