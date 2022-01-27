27.01.2022 (11:15)

Инженеры ЮВО на Кубани отправились на общевойсковой полигон для выполнения задач инженерного обеспечения

В Краснодарском крае инженерно-саперные подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) были подняты по сигналу учебной тревоги и выдвинулись на полигон для выполнения задач инженерного обеспечения.

На марше инженеров с воздуха поддержат экипажи армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО на ударных вертолетах Ми-35М. Контроль на этапах выдвижения по маршрутам с воздуха также обеспечит беспилотная авиация.

Совершив марш в назначенный район, военные инженеры выполнят нормативы по различным задачам инженерного обеспечения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Будут проверены навыки военнослужащих соединения по инженерному оборудованию районов, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию участков местности в различных условиях обстановки.

Также специалисты инженерной службы отработают комплекс мероприятий по обеспечению подразделений питьевой водой и электроэнергией.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице