27.01.2022 (11:00)

Ревакцинацию от COVID-19 прошло более 141 тыс. военнослужащих ЮВО

Более 141 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировалось от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли военнослужащие, прошедшие полный курс вакцинации до 1 августа 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. Всего территории округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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