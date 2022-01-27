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27.01.2022 (10:45)

Спецназ ЮВО на Кубани уничтожил полевой лагерь условного противника

На Кубани в ходе тактико-специального учения, проводимого в рамках недели проверки боевой готовности, подразделения специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили лагерь условного противника.

Военнослужащие были подняты по учебной тревоге и в составе групп спецназа совершили марш в заданный район. В тылу условного противника они совершили диверсию, организовали и провели засаду, выполнили разведку с наблюдательных постов. Также группы спецназа осуществили поиск и обнаружение места дислокации отрядов условного незаконного вооруженного формирования, после чего отработали рейдовые и противодиверсионные действия с ликвидацией противника.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись имитационные средства: дымы, взрывпакеты и холостые боеприпасы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Спецназ
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