Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2022 (10:30)

Подразделения мотострелкового соединения ЮВО в Ставропольском крае прибыли на общевойсковой полигон

Дислоцированные в Ставропольском крае подразделения мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марши на полигон Николо-Александровский. Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

При выдвижении к месту выполнения учебно-боевых задач мотострелков прикрывали боевые вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевые Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

На полигоне Николо-Александровский тактические группы соединения примут участие в учениях с боевой стрельбой из вооружения танков Т-72Б3, многоцелевых транспортеров МТ-ЛБ-В, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также стрелкового оружия.

Особое внимание будет уделено организации и поддержанию взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Войска Северного флота выдвинулись на полигоны в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой
Подразделения общевойсковой армии ЗВО выдвинулись на полигоны в Ленинградской области
Подразделения мотострелкового соединения ЮВО прибыли на полигон Прудбой для выполнения боевых стрельб
Расчеты ОТРК «Искандер-М» 49-й общевойсковой армии ЮВО выполнят боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр

Метки:
Мотострелковые войска , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false