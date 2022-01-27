27.01.2022 (10:30)

Подразделения мотострелкового соединения ЮВО в Ставропольском крае прибыли на общевойсковой полигон

Дислоцированные в Ставропольском крае подразделения мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марши на полигон Николо-Александровский. Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

При выдвижении к месту выполнения учебно-боевых задач мотострелков прикрывали боевые вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевые Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

На полигоне Николо-Александровский тактические группы соединения примут участие в учениях с боевой стрельбой из вооружения танков Т-72Б3, многоцелевых транспортеров МТ-ЛБ-В, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также стрелкового оружия.

Особое внимание будет уделено организации и поддержанию взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

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