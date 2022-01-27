27.01.2022 (10:15)

Экипаж базового тральщика «Магомед Гаджиев» Каспийской флотилии отработал противодиверсионные мероприятия

В пункте базирования кораблей охраны водного района с экипажем базового тральщика «Магомед Гаджиев» Каспийской флотилии были проведены плановые занятия по оперативной и боевой подготовке. Их целью являлась проверка готовности моряков-каспийцев к противодействию диверсионно-разведывательным силам.

После сигнала учебной тревоги личный состав корабля был построен для получения задач. По окончании инструктажа экипаж занял места несения службы, инженеры и механики проверили работоспособность двигателей и генераторов.

В рамках противодиверсионных мероприятий экипаж базового тральщика на катере выполнил разведку местности, корабельные водолазы осуществили подводный осмотр корпуса корабля на наличие размещенных на нем взрывчатых устройств.

Вахтенный офицер, проводящий осмотр, отметил отличное состояние орудий и технических средств корабля. Также положительную оценку получил экипаж базового тральщика «Магомед Гаджиев» за оперативную подготовку и своевременное успешное выполнение задач.

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