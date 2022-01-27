27.01.2022 (10:00)

В Приморском крае боевые пловцы Тихоокеанского флота провели учение по обороне пункта базирования кораблей от подводных диверсантов

В Приморском крае в пункте базирования кораблей Тихоокеанского флота проведено плановое учение с отрядом по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС). На практике были отработаны вопросы подводной обороны пункта базирования с выполнением водолазных спусков.

По замыслу учения экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.

Для выполнения задачи по поиску и ликвидации условных диверсантов боевые пловцы в составе группы в специальном снаряжении произвели спуск под воду с борта катера.

После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств.

Роль условных диверсантов в ходе учения выполнили водолазные специалисты из состава отряда ПДСС.

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