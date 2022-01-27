27.01.2022 (09:30)

Молодые лётчики Тихоокеанского флота отработали противолодочные задачи на самолётах Ту-142 над Охотским морем

На аэродроме Каменный Ручей морской авиации Тихоокеанского флота проведены плановые учебно-тренировочные полёты с целью слаживания молодых экипажей дальних противолодочных самолётов Ту-142 с отработкой противолодочных задач над Охотским морем.

Во время проведения полётов экипажи двух самолётов Ту-142 осуществили поисковые действия с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника.

Кроме того, экипажи Ту-142 под руководством опытных инструкторов авиачасти улучшили навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий лётчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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