27.01.2022 (09:30)
Молодые лётчики Тихоокеанского флота отработали противолодочные задачи на самолётах Ту-142 над Охотским морем
На аэродроме Каменный Ручей морской авиации Тихоокеанского флота проведены плановые учебно-тренировочные полёты с целью слаживания молодых экипажей дальних противолодочных самолётов Ту-142 с отработкой противолодочных задач над Охотским морем.
Во время проведения полётов экипажи двух самолётов Ту-142 осуществили поисковые действия с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника.
Кроме того, экипажи Ту-142 под руководством опытных инструкторов авиачасти улучшили навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий лётчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
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