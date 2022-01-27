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27.01.2022 (09:15)

Гранатометчики Восточного военного округа совершенствуют боевую выучку в ходе сборов на полигоне в Забайкальском крае

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проводятся сборы с гранатометчиками РПГ-7В и расчетами станковых  автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». Полевые занятия проходят на полигоне «Борзя-Новая» в Забайкальском крае.

На практическом этапе сборов гранатометчики учатся вести разведку целей и определять дальности до них, уничтожать бронетехнику условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также живую силу, в том числе с применением выстрелов с взрывателями мгновенного действия ВОГ-17.

В ходе отработки учебных задач особое внимание уделяется вопросам скрытного занятия и маскировки огневых позиций на различной местности, в том числе при отсутствии естественных укрытий. Кроме того, военнослужащие получают навыки корректировки огня в различных погодных условиях и в темное время суток.

Сборы проводятся в течение месяца и завершатся выполнением упражнений контрольных стрельб.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сборы , Восточный военный округ
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