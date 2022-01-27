27.01.2022 (09:00)
В Хабаровском крае курсанты окружного учебного центра ВВО совершенствуют навыки вождения автомобилей в зимних условиях
Курсанты окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, совершенствуют практические навыки в вождении автомобильной техники в условиях заснеженных дорог.
На специально подготовленном автодроме молодые водители на практике отработали элементы маневрирования, преодоления естественных подъёмов, спусков и поворотов с большой крутизной.
В ходе выполнения упражнений курсанты освоили проезд сложных участков маршрута, в том числе с ограниченной видимостью. При этом все упражнения выполняются, как в ходе индивидуальных, так и групповых заездов.
Особое внимание при подготовке военных водителей уделяется преодолению условно зараженных участков местности.
Ранее на теоретических занятиях сотрудниками военной автоинспекции были проведены занятия по требованиям безопасности, подготовке автомобилей к эксплуатации в условиях низких температур, и досконально разобраны наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах в зимний период.