27.01.2022 (09:00)

В Хабаровском крае курсанты окружного учебного центра ВВО совершенствуют навыки вождения автомобилей в зимних условиях

Курсанты окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, совершенствуют практические навыки в вождении автомобильной техники в условиях заснеженных дорог.

На специально подготовленном автодроме молодые водители на практике отработали элементы маневрирования, преодоления естественных подъёмов, спусков и поворотов с большой крутизной.

В ходе выполнения упражнений курсанты освоили проезд сложных участков маршрута, в том числе с ограниченной видимостью. При этом все упражнения выполняются, как в ходе индивидуальных, так и групповых заездов.

Особое внимание при подготовке военных водителей уделяется преодолению условно зараженных участков местности.

Ранее на теоретических занятиях сотрудниками военной автоинспекции были проведены занятия по требованиям безопасности, подготовке автомобилей к эксплуатации в условиях низких температур, и досконально разобраны наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах в зимний период.

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