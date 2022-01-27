27.01.2022 (08:45)
Летный состав военно-транспортной авиации ВВО отработал наиболее сложные элементы летной подготовки в Хабаровском крае
Экипажи военно-транспортной авиации ВВО выполнили наиболее сложные элементы летной подготовки в Хабаровском крае.
Пилоты самолетов Ан-12 и Ан-26 в ходе летных смен отработали различные элементы боевой подготовки: имитацию отказа двигателя и посадку по приборам на неподготовленную взлетно-посадочную полосу, включая взлет и посадку на грунт.
Всего летным составом военно-транспортной авиации было совершено порядка 50 самолетовылетов. Занятия проходили в условиях низкой дымки, что усложняло выполнение упражнений полетов.
Перед проведением практических действий экипажами, специалисты инженерно-аэродромной службы оборудовали необходимую для взлета и посадки самолетов разметку в соответствии с требованиями наставлений и руководящих документов.
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