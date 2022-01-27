Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2022 (08:45)

Летный состав военно-транспортной авиации ВВО отработал наиболее сложные элементы летной подготовки в Хабаровском крае

Экипажи военно-транспортной авиации ВВО выполнили наиболее сложные элементы летной подготовки в Хабаровском крае.

Пилоты самолетов Ан-12 и Ан-26 в ходе летных смен отработали различные элементы боевой подготовки: имитацию отказа двигателя и посадку по приборам на неподготовленную взлетно-посадочную полосу, включая взлет и посадку на грунт.    

Всего летным составом военно-транспортной авиации было совершено порядка 50 самолетовылетов. Занятия проходили в условиях низкой дымки, что усложняло выполнение упражнений полетов.

Перед проведением практических действий экипажами, специалисты инженерно-аэродромной службы оборудовали необходимую для взлета и посадки самолетов разметку в соответствии с требованиями наставлений и руководящих документов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти ВВО отработали ведение воздушного боя в Забайкалье
Военные врачи ВВО прошли обучение по применению нового теста на выявление коронавируса «КовиГен-LAMP»
В Хабаровске состоялся концерт памяти композитора Валерия Халилова
Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 Балтийского флота в рамках учения выполнили практические бомбометания

Метки:
Военно-транспортная авиация , Самолеты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false