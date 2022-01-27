27.01.2022 (08:30)
В Приморском крае с воинскими частями ВВО проводятся проверка боевой готовности
Мотострелковые и танковые воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Приморском крае, были подняты по учебной тревоге для выхода в назначенные районы в рамках плановых тренировок по боевой готовности.
По условиям учебных мероприятий, личному составу соединений предстоит отработать действия по получению оружия и экипировки, подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения.
В ходе тренировок, ряд подразделений совершает многокилометровые марши комбинированным способом на специализированные полигоны, где с ними проведут контрольные занятия.
На завершающем этапе на полигонах ВВО в Приморском крае подразделения общевойскового объединения проведут боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты (БМП-2) и танков (Т-72БЗ) по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику условного противника.