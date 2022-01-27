Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2022 (08:30)

В Приморском крае с воинскими частями ВВО проводятся проверка боевой готовности

Мотострелковые и танковые воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Приморском крае, были подняты по учебной тревоге для выхода в назначенные районы в рамках плановых тренировок по боевой готовности.

По условиям учебных мероприятий, личному составу соединений предстоит отработать действия по получению оружия и экипировки, подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения.

В ходе тренировок, ряд подразделений совершает многокилометровые марши комбинированным способом на специализированные полигоны, где с ними проведут контрольные занятия.

На завершающем этапе на полигонах ВВО в Приморском крае подразделения общевойскового объединения проведут боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты (БМП-2) и танков (Т-72БЗ) по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти ВВО отработали ведение воздушного боя в Забайкалье
Военные врачи ВВО прошли обучение по применению нового теста на выявление коронавируса «КовиГен-LAMP»
В Хабаровске состоялся концерт памяти композитора Валерия Халилова
Специалисты военного госпиталя на Камчатке применяют уникальную методику лечения от COVID-19

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false