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27.01.2022 (08:15)

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти ВВО отработали ведение воздушного боя в Забайкалье

Экипажи современных многоцелевых истребителей (авиационных комплексов) класса 4++ - Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых целей, а также уход от атаки самолетов условного противника.

Помимо этого, в ходе учебно-тренировочных полетов лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями армии ВВС и ПВО военного округа, полет по заданному маршруту и уход от средств противовоздушной обороны условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Летно-тактические задания выполнялись на средних и малых высотах, в сложных метеоусловиях. В мероприятии приняли участие около 100 процентов военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава, было выполнено порядка  10 единиц боевой авиационной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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