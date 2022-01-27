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27.01.2022 (08:00)

Военные врачи ВВО прошли обучение по применению нового теста на выявление коронавируса «КовиГен-LAMP»

Военные врачи из госпиталей Восточного военного округа из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска, Белогорска, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, а также специалисты центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Восточного военного округа из Хабаровска и Владивостока завершают обучение в Центральном НИИ Минобороны России по использованию нового набора реагентов для экспресс тестирования коронавирусной инфекции  «КовиГен-LAMP».

«КовиГен-LAMP» разработан  специалистами Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и научно-производственной компании «Синтол». Он представляет собой набор реагентов для выявления РНК-вируса SARS-CoV-2 способом петлевой изотермической амплификации в режиме реального времени и позволяет обнаружить коронавирус  в клинических образцах всего за тридцать минут.

В ближайшее время специалисты вернутся в пункты постоянной дислокации и передадут приобретённый опыт своим коллегам.

Поступление «КовиГен-LAMP» в медицинские учреждения Восточного военного округа ожидается в ближайшее время.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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