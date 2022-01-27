27.01.2022 (07:45)

В Хабаровске состоялся концерт памяти композитора Валерия Халилова

В Хабаровске для гостей и жителей краевой столицы оркестром штаба Восточного военного круга был дан концерт в честь 70-летней годовщины со дня рождения, выдающегося военного дирижера и композитора, Народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

В первом музыкальном отделении оркестр штаба ВВО исполнил авторские сочинения Валерия Халилова, в репертуар второго отделения вошли музыкальные произведения известных классических композиторов.

В финале концерта прозвучала песня "Россия - навсегда великая страна", являющаяся объединяющим символом Фестиваля Валерия Халилова.

Всего на сцене перед собравшимися почитателями творчества известного российского военного композитора выступили 60 музыкантов оркестра штаба Восточного военного круга.

При жизни Валерий Халилов выступил организатором многих праздничных театрализованных мероприятий с участием духовых оркестров России и зарубежных коллективов - в том числе таких международных военно-музыкальных фестивалей, как «Кремлёвская зоря» и «Спасская башня». Он являлся музыкальным руководителем фестивалей «Спасская башня», «Амурские волны» и «Марш столетия», а также Международного военно-музыкального фестиваля в Южно-Сахалинске.

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