27.01.2022 (07:30)

Войска Северного флота выдвинулись на полигоны в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой

Подразделения береговых войск, а также войск ПВО Северного флота выдвинулись на военные полигоны в Мурманской области в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

Части мотострелковых бригад были подняты по тревоге и совершили марш на штатной колёсной и гусеничной технике.

На полигонах арктические мотострелки отработают тактику рейдовых действий в условиях Крайнего Севера, ведение маневренной обороны, а также проведут стрельбы из штатного вооружения.

По завершении подразделения береговых войск Северного флота вернутся в пункты постоянной дислокации.

Всего к участию в маневрах привлечено до 1200 человек личного состава и около 140 единиц боевой и специальной техники.

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