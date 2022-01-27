27.01.2022 (00:00)

Минобороны России ко Дню снятия блокады Ленинграда запускает мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон»

Минобороны России на основе документов из фондов ЦА МО РФ открывает новый историко-познавательный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон», посвятив его подвигу ленинградцев-добровольцев, отстоявших родной город от немецко-фашистских захватчиков.

В разделе опубликованы исторические архивные материалы, подробно описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО: представлены страницы исторических формуляров и журналов боевых действий стрелковых дивизий, образованных из добровольческих соединений; наградные материалы на героев-добровольцев, именами которых названы улицы города-героя; а также постановления Военных советов Северного, а затем Ленинградского фронтов; журналы боевых действий и оперативные документы периода операции по прорыву блокады (стратегическая операция «Искра» 1943 года).

С самого начала Великой Отечественной войны на сборные пункты военкоматов Ленинграда приходили тысячи человек, подлежавших как призыву по мобилизации, так и добровольцев. Советское командование, учитывая стремление граждан стать защитниками Отечества и обстановку на фронте, приняло решение сформировать в Ленинграде в качестве особого резерва стотысячную армию народного ополчения.

К сентябрю 1941 года 135 тысяч ленинградцев встали в строй добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии (13, 44, 56, 80, 85, 86 и 189-я).

С первых своих боев части народного ополчения отличились высоким моральным духом. Добровольцы, отправившиеся на фронт из патриотических стремлений, быстро учились военной науке и набирали боевой опыт. О том, что в обороне Ленинграда они сыграли исключительно важную роль, свидетельствует и то, что после войны благодарные потомки поставили им памятники, назвали их именами улицы города.

Публикация исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России о соединениях народного ополчения под Ленинградом и воинах-добровольцах направлена на военно-патриотическое просвещение, охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификации истории.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице