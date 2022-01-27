27.01.2022 (00:15)
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили дозаправку в воздухе
В Дальневосточном авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области состоялись плановые полеты Ту-95мс с дозаправкой авиационных судов в воздухе.
Лётная смена выполнена в дневное и ночное время суток при высокой влажности воздуха, в условиях низкого температурного фона.
Элементы дозаправки в воздухе в частности проходили в условиях ограниченной видимости, на высоте более 6000 метров и скорости свыше 450 километров в час.
Помимо того, во время выполнения полётов летными экипажами отработана техника пилотирования строем в дневное и ночное время суток.
В лётной смене приняли участие молодые выпускники лётных и штурманских военных училищ, которые вошли в состав экипажей в качестве помощников командиров кораблей и штурманов. Таким образом, более 10 экипажей отработали технику пилотирования и воздушную навигацию.