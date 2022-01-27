27.01.2022 (05:05)

Военнослужащие ЗВО в Санкт-Петербурге поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с годовщиной освобождения Ленинграда

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили ветеранов Филиппа Михайловича Жаркой (Файвиш Менделеевич) и Зиновия Леонидовича Меркина с 78-й годовщиной освобождения Ленинграда от военной блокады.

«Выражаю слова бесконечного уважения и благодарности воинам, труженикам тыла и жителям, перенесшим тяжелейшие испытания военной блокады города. От всей души поздравляю жителей города с этой важнейшей победой», — сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Файвиш Менделеевич с февраля 1944 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Пскова и Острова. Участник штурма Рейхстага в Берлине. За годы войны был трижды тяжело ранен. В 1972 году уволился из Вооруженных Сил в звании полковника.

Зиновий Леонидович после приписания себе одного года записался добровольцем в дивизию народного ополчения города Ленинграда. В июле 1941 года в окружении был тяжело ранен. Воевал на «Невском пятачке», переплывал Неву на деревянном плоту.

Военный оркестр ЗВО и Военного инженерно-технического института исполнили композиции военных лет, а ученики близлежащих школ прочитали для ветеранов стихи о войне и подарили им рисунки.

Мероприятия прошли возле домов ветеранов и под окнами госпиталя для ветеранов войн и военных конфликтов в Санкт-Петербурге.

Военнослужащие ЗВО передали ветеранам памятные подарки и сувениры.

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