27.01.2022 (06:00)

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в рамках планового учения

В рамках планового учения Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипажи боевых кораблей успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения противника.

Стрельбы проводились экипажами малых ракетных кораблей «Мытищи», «Одинцово» и «Зеленый Дол». В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные расчетами 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Акация» с мыса Таран в Калининградской области.

Боевые упражнения выполнялись с применением корабельных артиллерийских установок АК-176 и АК-630. В результате стрельб все мишени были успешно поражены.

Кроме того, экипажи малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели в акватории Балтийского моря. В качестве мишени был задействован морской щит, имитирующий надводный корабль противника.

Кроме того, экипажи МПК осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных мин, которые позже обезвредили базовые тральщики «Новочебоксарск» и «Леонид Соболев».

В плановом учении сил Балтийского флота принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них — малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота, самолёты и вертолёты морской авиации флота.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе–феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к мероприятия боевой подготовки планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

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