27.01.2022 (03:00)

В Нагорном Карабахе при содействии российских миротворцев началось строительство нового водопровода для жителей отдаленных районов

При содействии военнослужащих российского миротворческого контингента началось строительство и прокладка централизованной системы водоснабжения для жителей поселка Чартар и близлежащих сел Мартунинского района Нагорного Карабаха.

«Российским миротворческим контингентом осуществляется обеспечение безопасности прокладки водопровода в населённый пункт Чартар Мартунинского района Нагорного Карабаха. В связи с тем, что данная территория находится вблизи линии разграничения сторон администрация города обратилась к командованию российского миротворческого контингента с просьбой обеспечить безопасность данных работ. На данном этапе рабочие бурят скважину для добычи воды. Окончить все работы планируется за неделю», — сообщил представитель российского миротворческого контингента Сергей Гапеев.

Специалисты приступили к бурению скважины для добычи воды и дальнейшего ведения водопровода вблизи линии разграничения сторон в Мартунинском районе.

«Мы прокладываем водопровод, потому что в населенных пунктах не хватает воды. Огромное спасибо российским миротворцам, что они здесь и обеспечивают нашу безопасность. Ситуация такая, что мы закончим эту работу через одну неделю», — поделился специалист на водопроводе в с. Чартар Арарат Геворкян.

Полный комплекс работ по монтажу систем водопровода и наружных сетей водоснабжения планируется завершиться до конца текущего месяца.

С начала 2022 года военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность в ходе более 30 мероприятий жителям Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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