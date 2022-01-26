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26.01.2022 (22:45)

В Энгельсском соединении дальней авиации ВКС проводится неделя боевой готовности

В соответствии с планом боевой подготовки в соединении дальней авиации, дислоцированном на территории Калужской, Мурманской и Саратовской областей, проводятся тактико-строевые занятия.

В каждом авиационном полку соединения прошли строевые смотры личного состава на предмет укомплектованности вещевым имуществом, обмундированием и закрепленным штатным оружием.

Особое внимание уделяется выполнению мероприятий по порядку действий при объявлении сигнала тревоги и занятиям по подготовке вооружения, специальной и авиационной техники для выполнения задач по предназначению.

Отрабатываются вопросы выполнения должностными лицами функциональных обязанностей при приведении в высшие степени боевой готовности, проверка документации и действий военнослужащих по тревоге.

«Боевая готовность авиационных полков является основой эффективного применения войск по предназначению. Мы уделяем большое внимание подготовке личного состава во всех степенях готовности. На занятиях опытные офицеры разъясняют особенности и специфику выполнения основных задач», — отметил начальник штаба Энгельсского соединения дальней авиации гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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