26.01.2022 (22:00)

Главный Буда-лама по Северо-западу России поздравил военнослужащих-буддистов Военной академии МТО с наступающим буддийским Новым годом

Главный буда-лама по Северо-западу России поздравил военнослужащих-буддистов Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В Хрулёва с наступающим буддийским Новым годом (Сагаалган).

Под руководством заместителя начальника института полковника Алексея Капинуса состоялась встреча главного ламы по северо-западному региону России с курсантами, исповедующими буддизм. На встрече буда-лама раскрыл основы вероучительных истин Будды как с исторической точки зрения, так и с духовно-нравственной, а также рассказал об истории и традициях празднования предстоящего буддийского Нового года.

«Проявляя подлинное терпение, любовь, сострадание ближнему, к самой природе, появляется сила работать над собой и постигать те учебные дисциплины, которые вы изучаете в стенах Военного института», — пояснил буда-лама.

Живой интерес встреча с будой-ламой вызвала у иностранных военнослужащих, обучающихся в институте и исповедующих буддизм.

В ходе диалога курсанты смогли свободно задать интересующие их вопросы в области веры, традиций и обрядов и получить исчерпывающие ответы на них.

В заключение встречи и в преддверии буддийского Нового года настоятель главного дацана «Гунзэчойнэй» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Буда Бальжиевич Бадмаев поздравил верующих военнослужащих буддистов Военного института (инженерно-технического) с праздником, пожелал им достойно учиться и с терпением переносить все тяготы воинской службы, а также с любовью и уважением относиться друг другу.

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