26.01.2022 (21:45)

В Щелковском ОКИК Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова прошла командно-штабная тренировка

Около 60 офицеров группы боевого управления и командиров подразделений Щелковского отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК) Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова приняли участие в командно-штабной тренировке по противодействию попыткам условного противника воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки.

В ходе тренировки группой боевого управления были отработаны вопросы оповещения и сбора личного состава ОКИК при приведении в высшие степени боевой готовности, практические действия боевых расчетов по сбору, обработке, анализу информации о состоянии орбитальной группировки и подготовке докладов на вышестоящие пункты управления с выводами и предложениями на принятие решений в различных условиях обстановки.

Всего в ходе тренировки группой боевого управления ОКИК были успешно отработаны девять учебных задач по обеспечению непрерывного функционирования российской орбитальной группировки при переводе в повышенные степени боевой готовности и пять нормативов по принятию решений на выполнение учебных задач.

Итоги командно-штабной тренировки подтвердили готовность боевых расчётов ОКИК выполнить задачи обеспечения бесперебойного функционирования российской орбитальной группировки в различных условиях обстановки.

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